Missverständnis 2: Kohle und Öl lassen sich schnell durch Wasserstoff ersetzen.

Kommt halt ganz drauf an, was schnell heißt. Es ist davon auszugehen, dass die Energiesysteme der Zukunft aus Wasserstoff und aus Elektronen bestehen. Und zwar zu gleichen Teilen. Das deutet an, über welches Ausmaß wir beim Wasserstoff sprechen müssen. "Man muss sich vorstellen, der Wasserstoff wird möglicherweise die Hälfte der heutigen Energie, die wir mit Öl und Gas abdecken, ausfüllen müssen. Und das führt zu gewaltigen Dimensionen, die wir uns eigentlich so noch gar nicht vorstellen können", betont Robert Schlögl. "Wir werden also ganze Länder mit Photovoltaikzellen bedecken müssen und wir werden eine riesige Menge von Elektrolyseuren bauen müssen, so wie wir heute Kohlekraftwerke haben." Die Technologie ist im Grunde vorhanden, aber die eigentliche Herausforderung ist ihr Ausbau.

Bildrechte: MDR WISSEN/Laura Becker Prof. Dr. Robert Schlögl … … ist Chemiker und Katalyseforscher. Er erforscht z.B. Energieumwandlungsprozesse der Natur und beschäftigt sich in jüngerer Zeit mit den Energiesystemen der Zukunft und den Herausforderungen der Energiewende. Er zählt zu den Direktoren zweier Max-Planck-Institute und hat verschiedene Honorarprofessuren inne. Er ist seit 2011 Mitglied und seit 2020 Vizepräsident der Leopoldina.

Es stellt sich die Frage, ob ein Energieträger, von dem weltweit bereits Millionen Tonnen produziert werden, ein neuer heißer Scheiß sein kann. Es ist eher eine bekannte technologische Basis. Und die wird erst nachhaltig, wenn es auch die Energie ist, mit der sie hergestellt wird – Sie kennen dieses Dilemma vom Elektroauto. Wasserstoff ist also erst dann grüner Wasserstoff, wenn für seine Produktion erneuerbare Energie statt Kohlestrom eingesetzt wird.

Wird er, sicher. Aber möglicherweise ohne dass wir damit in Berührung kommen. Klar, ausgemacht ist das noch nicht, schließlich gibt es bereits autarke Wohnhäuser, die ihren eigenen Wasserstoff als Energieträger produzieren. Oder eben Brennstoffzellenautos. Robert Schlögl warnt jedoch, den Wasserstoff direkt in die Hände der Endnutzenden zu geben: "Ich glaube, dass wir das nicht tun sollten. Wasserstoff ist ein sicher handhabbares Molekül, aber es braucht erhebliche, technologisch Aufwendungen dafür. Und die Chemie kennt sehr viele Methoden, um effizient aus Wasserstoff Derivate zu machen, die sehr viel sicherer handhabbar sind." Solche Derivate – also Ableger-Produkte – sind etwa flüssige Treibstoffe in Autos oder Flugzeugen. "Dadurch verlieren wir zwar Effizienz, aber wir gewinnen natürlich systemische Einfachheit. Insbesondere können wir die vorhandenen Systeme, mit denen wir heute Energieträger verteilen, einfach weiter nutzen." Und damit zu: …

Wenn es um Wasserstoff als Treibstoff für Brennstoffzellenfahrzeuge geht, dann geht es automatisch auch um einen Teufelskreis: Nur um die tausend Fahrzeuge gibt es auf den Straßen der Republik, dadurch nur eine Handvoll Tankstellen, wodurch es eben auch nicht mehr Fahrzeuge werden. Da Robert Schlögl die Auffassung vertritt, dass Wasserstoff in den Händen von Endnutzenden keine gute Idee ist, stellt sich für ihn die Frage, wie sinnvoll überhaupt die Idee der Brennstoffzelle unter der Familienkarosse ist. Anders ist das dagegen im Transportwesen, zum Beispiel bei Zügen oder Lastkraftwagen: "Weil man nur an wenigen Stellen eine zentrale Tankstelleninfrastruktur bauen muss. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass Flotten von wasserstoffbetriebenen Lkws schon nützlich sind." Vereinfachen würde es die Sache allemal. Dieser Forschungsreaktor am IRIS Adlershof kümmert sich um ein weiteres Problem, das Wasserstoff lösen soll – Plastikherstellung ohne Erdöl. Denn ganz ohne Kunststoffe wird es in Zukunft kaum gehen, aber ohne Öl muss es gehen. Bildrechte: MDR WISSEN/Laura Becker

Moniert wird beim Thema Wasserstoff auch gern der eher schlechte Wirkungsgrad – also das Verhältnis von investierte Energiemenge zu dem, was am Ende rausspringt. Beispielsweise haben Wasserstofffahrzeuge einen schlechteren Wirkungsgrad als solche mit herkömmlichen Batterien. Durch die hohen Verluste bei der Energieumwandlung gehen neunzig Prozent der Primärenergie bei einem sinnvollen Wasserstoffeinsatz verloren. Robert Schlögl weist darauf hin, dass man das aber ins Verhältnis setzen müsse – und jetzt wird es schon fast philosophisch: Es nütze nichts, den Wirkungsgrad anhand eines einzelnen Prozesses zu beschreiben, er müsse vielmehr systemisch betrachtet werden.

"Das heißt: Welchen Beitrag wird der Wasserstoff leisten, um ein Energiesystem stabil am Laufen zu halten? Und da können wir uns eigentlich nur an der Natur orientieren", so Schlögl. Denn das natürliche Energiesystem sei das einzige Energiesystem auf unserem Planeten, das heute nachhaltig funktioniere. Schaut man sich hier den Wirkungsgrad von Wasserstoff bei der Photosynthese in Pflanzen an, kommt man bei einem Wirkungsgrad von einem Prozent raus. Das ist nur ein Zehntel des Wirkungsgrades von mensch-gemachten Systemen – wir sind also gar nicht so schlecht. Robert Schlögl – hier in einem Labor am IRIS der Humboldt-Uni in Berlin-Adlershof. Bildrechte: MDR WISSEN/Laura Becker

Angenommen, Brennstoffzellenfahrzeuge würden sich doch durchsetzen: Wer an die Hindenburg-Katastrophe denkt, den mag es beunruhigen, auf der Autobahn einen Wasserstofftank unterm Sitz zu haben. Oder unterm autarken Wohnhaus. Zurecht, findet Robert Schlögl, betont aber gleichzeitig: "Sie müssen überlegen, auch ein leerer Benzintank ist ein sehr gefährliches Instrument." So wie andere Substanzen, die wir heute als Energieträger nutzen. "Ich sehe jetzt keine spezifische Wasserstoff-Gefährlichkeit, die über die anderer Energieträger hinausgeht. Ich betone aber: Die technologischen Voraussetzungen dafür, den Wasserstoff sicher zu handhaben, sind erheblich und sind auch erheblich größer als wenn man flüssige Energieträger verwendet."