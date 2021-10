Ein altbekanntes Thema, auch in Hinblick auf Batterieautos. Die sind aber mit 60.000 Ladepunkten in Deutschland in einer deutlich komfortableren Situation. Und haben damit einen wichtigen Punkt klar für sich entschieden. Aber es gibt durchaus Argumente, die Wasserstoffautos ziemlich gut aussehen lassen: Batteriebetriebene Fahrzeuge haben sehr unterschiedliche Reichweiten. An die 650 Kilometer, die ein Wasserstoffauto mit einer Tankfüllung schafft, kommen allerdings gerade mal die neuesten (und teuersten) Modelle von Tesla, Mercedes oder BMW heran.

Apropos tanken: Während beim Elektroauto eine dreiviertel Stunde fürs Aufladen eingerechnet werden sollte, dauert das Wasserstofftanken nicht wesentlich länger als das Abfüllen von Benzin und Diesel. Und: Für Autobatterien wird Lithium verwendet, ein Alkalimetall aus begrenzten Ressourcen. Für Wasserstoffautos braucht es hingegen: Wasser. Eine Wasserstofftankstelle. Sieht aus wie … eine Tankstelle. Bildrechte: imago images/Rupert Oberhäuser

Wasserstoff-Speicherung im Auto? Null Problemlo.

"Und das war lange die Herausforderung, mittlerweile hat man sich gerade für den PKW-Bereich geeinigt, dass man Wasserstoff in Karbonfaserbehältern speichert." Dieser Haken wäre also gelöst. Aber es bleibt noch einer: Der Wirkungsgrad. Also die Frage, wie viel Energie am Ende tatsächlich in Bewegung umgesetzt wird. Batterieautos legen hier mit bis zu 80 Prozent (abzüglich der Verluste, die beim Laden der Batterie und bei der Bereitstellung des Stroms entstehen, 64 Prozent) die Latte ganz schön hoch. Bei Wasserstoffautos liegt er mit 39 Prozent zwar immer noch höher als bei Verbrennern (Benzin 20 Prozent), verloren geht aber trotzdem eine Menge. Schließlich muss durch Strom erst der Wasserstoff hergestellt werden, der dann wieder in Strom umgewandelt wird. Laut Bundesumweltmisterium landen wir dann bei 27 Prozent. Also: Noch Luft nach oben.