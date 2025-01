Anfang 2024 haben also viele Betriebe noch die Hoffnung, dass BTV-3 in diesem Sommer nicht so weit nach Osten kommt. So berichtet es Gudrun Plesch, Agrarwissenschaftlerin und Professorin an der privaten Internationalen Hochschule (IU) aus Gesprächen mit anderen Viehhaltern. Doch das feuchtwarme Klima schafft letztlich ideale Bedingungen für die Gnitzen. Milchviehbetriebe und Schäfer in Mitteldeutschland erleben ab August eine böse Überraschung. "Viele haben gedacht, es ist schon Ende des Jahres, was soll nun noch kommen. Dann wurden sie überrumpelt", sagt Plesch, die selbst Viehhalterin ist. Bis zum Jahresende zählt das für Tiergesundheit zuständige Friedrich-Löffler-Institut über 15.000 Infektionen mit dem Virus in Deutschland.