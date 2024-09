Deswegen hat die Ständige Impfkommission der Veterinärmedizin (StIKo Vet) erst jüngst Tierhaltern dringend empfohlen, betroffene Tiere impfen zu lassen. Nach Angaben der StIKo Vet ist damit zu rechnen, dass die Infektionswelle bis Ende Oktober 2024 auch bislang nicht betroffene Gebiete in Deutschland erreichen wird. Die Ausbreitung durch die Gnitzen werde voraussichtlich im September ihren Höhepunkt erreichen.

Das Friedrich-Loeffler-Institut gab an, dass seit Anfang Juli in Deutschland vermehrt Fälle der Blauzungenkrankheit des Serotyps 3 aufträten. Seitdem habe es bundesweit mehr als 3.500 festgestellte Erkrankungen gegeben (Stand: 16. August). Erst vor zwei Wochen gab es einen ersten Fall im Kreis Leipzig. Die Krankheit auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen nachgewiesen worden.