Für Schäfer und ihre Tiere kann die Blauzungenkrankheit rasch existenzbedrohlich werden. BTV-3, ein neuer Serotyp des Virus, grassiert seit vergangenem Jahr in Europa und betrifft zunehmend auch Viehhalter in Mitteldeutschland. Seit Anfang Mai hat das für Tiergesundheit in Deutschland zuständige Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) über 12.000 Infektionen bei Rindern und Schafen gezählt. Im September und Oktober sind vor allem Betriebe in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen dazugekommen, drei Bundesländer, in denen die Krankheit zuvor kaum verbreitet war.