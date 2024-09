Klimawandel Extremwetterkongress gestartet: Deutschland erwärmt sich schneller, Fachleute beunruhigt

25. September 2024, 11:01 Uhr

In Hamburg ist mit 700 Teilnehmenden der 14. Extremwetterkongress gestartet. In einem Faktenpapier warnen Fachleute aus Klimawissenschaft und Medizin abermals vor den Folgen eines schnellen Temperaturanstiegs, insbesondere auch in Deutschland. Damit einher geht der Aufruf zu massivem Klimaschutz und Klimaanpassung. Der besorgniserregende Temperaturtrend sei von dem überproportional hohen Anstieg der globalen Temperatur in den vergangenen 18 Monaten allerdings zu unterscheiden, heißt es.