Im Raum Berlin mag man sich angesichts dieser Werte verwundert die Äuglein reiben. Dort ist Regen seit längerer Zeit Mangelware ist, was man der Region auch ansieht. "Ich war gestern noch in Berlin gewesen und war sehr erstaunt, dass dort der ganze Rasen ziemlich verdorrt ist", sagt Stefan Rösner vom DWD, der im zuletzt eher feuchten Rhein-Main-Gebiet lebt. Nun gut: Also klitschnass hier, ausgedörrt dort – für Deutschland könnte das keine Ausnahme, sondern eine neue Normalität sein.

Warum werden Unwetter und Extremwetter die neue Normalität?

"In der Wissenschaft wird viel diskutiert, dass sich der Jetstream abschwächt, weil dieser durch den Temperaturgegensatz zwischen dem Äquatorbereich und den Polen angetrieben wird." Der Jetstream, hoch über dem Nordatlantik, bringt als Höhenwind eigentlich Schwung in unser Wetter. In der Wissenschafts-Community gewinnt nun die Annahme an Zustimmung, dass dem Lüftchen zumindest in den wärmeren Monaten etwas die Puste ausgeht. Im Zuge des Klimawandels erwärmt sich die Arktis schneller als die Tropen, was den Temperaturunterschied zwischen diesen Regionen verringert und den Jetstream ausbremst. Das Wetter steht quasi auf der Stelle – eben auf genau der Stelle, die den ganzen Regen oder die ganze Hitze dann auf einmal abbekommt. Bildrechte: imago/Westend61

"Und wenn man das weiter denkt, wenn Regen und auch Hitzeereignisse länger über einer Region verharren, dann wird auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass diese Ereignisse immer extremer werden – durch Rückkopplungsmechanismen." Das sagt Kai Kornhuber, der an der Columbia Climate School in New York und am Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IISA) in Laxenburg bei Wien an Wetterextremen und Klimafolgen forscht. Rückkopplung bedeutet am Beispiel Hitze, dass die Bodentrockenheit die Wärme noch verstärkt.

Wir bewegen uns immer mehr in Regionen, die wir schwer abschätzen können. Kai Kornhuber Klimaforscher

"Das liegt daran, dass die Verdunstung von Feuchtigkeit im Boden zu einer Abkühlung führt. Und wenn dieser Mechanismus nicht mehr gewährleistet ist, dann führt es dazu, dass heiße Gebiete noch heißer werden." Ähnliches gilt bei Nässe: Irgendwann sind die Böden eben voll, wenn man es so nennen mag, und können keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen – und der Pegel steigt. Kai Kornhuber weist darauf hin, dass insbesondere die starke Zunahme von Hitzewellen in Europa von Klimamodellen derzeit aber noch gar nicht so gut erfasst wird. "Das ist erstmal kein gutes Zeichen, weil es auch darauf hinweist, dass wir uns immer mehr in Regionen bewegen, die wir schwerer abschätzen können."