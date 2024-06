In der Untersuchung wurden insgesamt 260.000 Pressemitteilungen von 68 Parteien aus neun Ländern dahingehend untersucht, inwieweit Klima und Umwelt nach Extremwetterereignissen thematisiert wurden. Der Untersuchungszeitraum fällt mit 2010 bis 2020 in das letzte Drittel des "neuen Klimamittels" und damit in die Zeit jüngster klimatischer Veränderungen, endet allerdings vor der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Juli 2021. Zur Einschränkung gehört auch: Parteien kommunizieren logischerweise nicht nur über Pressemitteilungen. Sie seien aber ein wichtiger Indikator für die politische Agenda, weil sie Nachrichtenmedien dazu bringen sollen, über ein Thema zu berichten, von dem eine Partei profitieren könnte, sagt Marcus Maurer, der an der Uni Mainz zu politischer Kommunikation forscht.