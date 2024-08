Weniger Regen, mehr Trockenheit: Südlich der Alpen führt die Klimaerwärmung zu längeren Dürrephasen. Deshalb überrascht das Ergebnis einer neuen Studie von Forschenden des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ). Das Team um den Hydrologen Seifeddine Jomaa analysierte die Entwicklung der Wasserpegel in über 12.000 Grundwasserbrunnen in Portugal, Spanien, Frankreich und Italien in den Jahren 1960 bis 2020.

Demnach weisen 68 Prozent der Brunnen in den vergangenen 30 Jahren stabile Werte auf. Nur bei 12 Prozent der Brunnen fielen die Grundwasserspiegel, bei 20 Prozent stiegen sie sogar. Stabil waren sie in Regionen mit ganzjährig hohen Niederschlägen, etwa in Nordfrankreich. Im unteren Einzugsgebiet des Pos in Norditalien steigen die Grundwasserspiegel sogar, da sich der Boden absenkt. Hier muss Wasser abgepumpt werden, um Überschwemmungen zu vermeiden. In teilweise sehr trockenen, also semiariden Regionen in Südfrankreich oder Zentralspanien fallen die Grundwasserwerte dagegen seit Jahrzehnten kontinuierlich.