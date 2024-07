Vom Dürresommer 2018 war besonders die Altmark betroffen. Generell gehört die Region zu den niederschlagsärmsten in Deutschland. Das alles führt dort zu niedrigeren Grundwasserspiegeln, vor allem im Hochsommer. Dabei ist Grundwasser so wichtig für Industrie und Landwirtschaft. Darum hat man beim Wasserverband Gardelegen einen Weg gesucht, um den Grundwasserhaushalt mithilfe der Kläranlage zu stärken. Deshlab soll in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) im Rahmen eines Pilotprojekts gereinigtes Abwasser verstärkt genutzt werden, um den Grundwasserpegel zu stabilisieren. Das Land Sachsen-Anhalt fördert das Vorhaben nach Angaben des Umweltministeriums mit 780.000 Euro.

Nachhaltigkeit beim Wassermanagement

Umweltminister Armin Willingmann (SPD) sagte, in Sachsen-Anhalt würden Extremwetterereignisse künftig häufiger auftreten. Dazu zählten Starkregen aber auch extreme Dürreperioden. "Dieses Zuviel oder Zuwenig an Wasser erfordert ein modernes Wassermanagement." Sogenannte Gebietswasserhaushalte stabil zu halten, sei eine zentrale Aufgabe in den kommenden Jahren.

Gereinigtes Abwasser soll verrieselt werden

Konkret soll in Gardelegen gereinigtes Wasser künftig nicht mehr nur in Flüsse eingeleitet, sondern auch in Böden versickern, um den Grundwasserpegel außerhalb von Wasserschutzgebieten zu stabilisieren und auch in Trockenzeiten gleichbleibend zu halten.

In Zusammenarbeit mit Hochschule Magdeburg-Stendal