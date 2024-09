Wir sollen wieder Igel zählen, bittet der Naturschutzbund Deutschland. Genauer gesagt Igel, Maulwürfe und Maulwurfshügel. Gemeldet werden können Igel in jedem Zustand, genau wie Maulwürfe und zwar mit Foto. Dabei ist es egal, ob die Tiere leben, tot sind oder verletzt. Für Naturschützer und Forscher sind alle Daten wichtig. Bei Maulwürfen gelten mehrere Hügel als ein Nachweis der unterirdischen Baumeister. Hier können Sie Ihre Igel und Maulwurf-Sichtungen melden .

Igel huschen im Dunkeln durch Gärten, Parks und Hinterhöfe, auf der Suche nach Futter oder potenziellen Partnern. Wobei die Männchen Studien zufolge größere Strecken zurücklegen als die Weibchen. Ein Igelrevier ist in etwa 10 Hektar groß (also etwa 14 Fußballfelder, falls Sie sich das besser vorstellen können). Sowohl auf dem Land als auch in der Stadt bedeutet das, dass die Tiere bei ihren nächtlichen Ausflügen viele Straßen queren. Ein Schweizer Forscher hat das untersucht und festgestellt: Die Wege des Igels sind fast unergründlich. Sie haben offenbar keine Vorlieben für bestimmte Strecken oder Straßen oder bestimmte Uhrzeiten.