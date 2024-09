Und als letzten positiven Punkt für Insektenhotels führt die Wissenschaftlerin den pädagogischen Aspekt an, nämlich, dass Menschen durch die Beschäftigung mit Nisthilfen für die Bedürfnisse und den Nutzen von Insekten sensibilisiert werden.

Was spricht gegen Insektenhotels?

Sowohl falsche Gestaltung als auch Nichtbeachtung bei den Regeln für die Pflege des Hotels können alle Bemühungen zunichtemachen, hilfsbedürftige Arten anzuziehen, umreißt die Biologin die Problematik und führt weiter aus: "Zum Beispiel zu große Hotels oder solche, die viele Jahre hintereinander genutzt werden, können verschiedene Parasitoide und Schädlinge anlocken, die Nisthöhlen zerstören oder ernsthaft schädigen." Große Bienenhotels haben eine relativ große Anzahl von Bienenvölkern, was sie für Schädlinge leichter auffindbar macht. Wer Wildbienen unterstützen will, sollte schauen, welche Arten in der eigenen Region vorkommen, und ein entsprechendes Pflanzenangebot im Garten wachsen lassen.

Große "Hotelburgen" sind für Bienen gefährlich

Bildrechte: IMAGO / Eibner Aber warum spielt die Größe der Nisthilfe eine Rolle, wenn es um mögliche Schad-Szenarien geht? Dazu muss man sich vor Augen halten, dass Wildbienen in der Natur nicht dicht an dicht beieinander leben. Bietet der Mensch nun große Bienenhotels an, erhöht das die Gefahr, dass Schädlinge auf die Population aufmerksam werden. Das kann dann dazu führen, dass sich das Bienenaufkommen verringert, beschreibt Hannah Honchar die Problematik. Am UFZ in Leipzig beobachtet man daher die Verbreitung von Bienenhotels mit Besorgnis. Hier fragt man sich: Sind Bienenhotels eine Quelle von Bienen-Pathogenen? Verbreiten Bienenhotels Krankheitserreger in städtischen Umgebungen? Im Rahmen eines Forschungsprojekts wird die Verbreitung von Krankheitserregern in Bienenhotels deshalb inzwischen auch untersucht. Und die Leipziger sind nicht die einzigen, die sich wissenschaftlich mit Bienenhotels auseinandersetzen: In Großbritannien endet im September ein Monitoring der Universität Sussex, bei dem Besitzer von Wildbienen-Nisthilfen aufgerufen sind, ihre "Hotels" registrieren zu lassen und monatlich ein Foto vom Zustand des Hotels an die Forschungsgruppe zu schicken.

Damit Insektenhotels gut funktionieren

Bildrechte: IMAGO / blickwinkel Wann nutzen also Nist- und Überwinterungshilfen für Insekten? Wichtige Fragen hierbei: Ist die Nisthilfe noch intakt? Oder verrottet, splittert, bricht das Material der Nisthilfe bereits? Stimmt der Standort, die Ausrichtung? Gibt es in der Umgebung das richtige Futterangebot für die Hotelgäste? Der Nabu warnt indessen ausdrücklich vor Nisthilfen mit Glasröhrchen, bei denen man die Insekten im inneren sieht. Hier kann ein krankmachendes Mikroklima entstehen und am Ende sorgt man so dafür, dass Insekten sterben.

Wie man ein guter Insekten-Gastgeber wird: Ein kleiner Fragenkatalog

Wem der Gedanke des (Insekten-)Hotel-Besitzers gefällt, der kann immer am eigenen Gastgeber-Konzept feilen: Wieviel Natur kann man im Garten zulassen, wieviel vermeintliche "Un-Ordnung" durch Totholz-, Laub- oder Brennessel-Ecken hält man selbst aus? Was bietet der Garten derzeit für eine "Speisekarte", was bietet die Bepflanzung den Insekten an Nahrung und Unterschlupfmöglichkeiten? Je nach Region kann man sich auf den Seiten des regionalen Nabu schlau machen, schließlich begünstigt das Klima an der Ostsee anderen Pflanzenwuchs und anderes Insekten-Vorkommen als im Elbsandsteingebirge, im Rheintal oder in der Magdeburger Börde. Wer so pflanzt, dass es zum Klima der eigenen Wohnregion passt, bei dem stellt sich die sechsbeinige, geflügelte oder ungeflügelte Kundschaft von selbst ein. Bildrechte: IMAGO/Gottfried Czepluch

Fazit: Was bringen Insektenhotels?