Nach Angaben von Thorsten Reusch vom Kieler Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung war Illex coindetii "vor 100 Jahren nur als Irrgast in der Nordsee zu finden". Mittlerweile hätten Kurzflossenkalmare dort aber eigene Bestände etablieren können. Von der Nordsee aus würden sie und andere Kalmararten mit den "passenden Tiefenströmungen" durch die Belte in die Ostsee eingetragen. Bei Kurzflossenkalmaren handle es sich um eine Art mit sehr großer ökologischer Flexibilität und einem extrem weiten natürlichen Verbreitungsgebiet, was diese Tiere für einen Ausflug in die Ostsee prädestiniere, so Reusch.