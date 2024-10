Auf uralten Seekarten tauchen riesige Tintenfische und Wale als Seeungeheuer auf. Dort bewohnen sie oft den Rand der Karte, wo sie Segelschiffe bedrohen. Kommen die Menschen mit ihren Booten diesem Reich zu nahe, so die Angst, dann greifen die Ungeheuer an und reißen Schiffe und Mannschaften in die Tiefe. So sagenhaft diese Erzählung klingt: Tatsächlich gibt es auf den Weltmeeren Regionen, wo riesige Tintenfische und Wale gemeinsam leben. Oder besser: gelebt haben, bevor Klimawandel und Umweltzerstörungen die Lebensbedingungen zum Schlechten verändert haben. Eine neue Studie im Fachmagazin "PeerJ Life and Environment" schildert diesen Fall nun für den Golf von Kalifornien, wo Buckelwale verschwanden, nachdem zuvor die Population der Riesenkalmare zusammengebrochen war.

Ein Team um die beiden Wissenschaftler Héctor Pérez-Puig und Alejandro Arias Del Razo hatte über neun Jahre lang Daten über die Buckelwal-Bevölkerung in der riesigen Bucht an der Westküste Mexikos gesammelt. So zeigten Beobachtungen und Fotonachweise einen langsamen Rückgang der Zahl der Buckelwale zwischen 2009 und 2015. Insgesamt konnten in diesem Zeitraum etwa 354 Buckelwale in der Region nachgewiesen werden, in guten Jahren bis zu 167 Individuen, in schlechten nur 20. In den Jahren 2016 bis 2018 wurden schließlich überhaupt keine Buckelwale mehr im Zentrum des Golfs gesichtet.