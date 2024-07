Passend zur Hochsaison des Meerestierkonsums: Ein großangelegtes Feldexperiment soll ab Mitte Juli den Einsatz von Grundschleppnetzen in der Fischerei simulieren. Das hat das Institut für Ostseeforschung in Warnemünde IOW bekannt gegeben. Ziel sei es, mehr über die Auswirkungen der Fangmethode auf den Meeresboden herauszufinden. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, effektivere Monitoring-Konzepte zu erstellen, konkrete Handlungsempfehlungen für Meeresschutzgebiete abzuleiten und generell Perspektiven für eine naturverträgliche Fischerei zu entwickeln.

Bildrechte: IOW

Trotz Schutzbestimmungen findet in der Nord- und Ostsee immer noch Fischfang in Schutzgebieten statt. Zum Fang am Boden lebender Arten wie Schollen, Seezungen und Dorschen werden mitunter Grundschleppnetze eingesetzt, deren physische Schäden am Boden bereits wissenschaftlich belegt seien, so das IOW. Wie genau die Fangmethode das Ökosystem beeinflusst, zum Beispiel durch Sedimentaufwirbelung, ist aber noch nicht bekannt.