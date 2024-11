Australiens für Menschen tödlichste Tierarten sind gar nicht mal so australisch – und gar nicht mal so giftig: Die meisten Todesfälle auf dem Kontinent stehen im Zusammenhang mit klassischen Haus- und Nutztieren. Das geht aus einer Erhebung der nationalen Datenbank National Coronial Information System (NCIS) hervor. Auf dem ersten Platz der "tödlichsten Tiere" Australien steht damit das Pferd. Sie stehen im Zusammenhang mit fast einem Drittel der 713 Todesfälle mit Tieren zwischen 2001 und 2021. Zu den Ursachen zählen vor allem Stürze. Was auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheint, ist es gar nicht. Auch in Deutschland ist der Umgang mit Pferden, von denen es rund eine Million gibt, kein Ponyhof. Im Gegenteil, er ist sogar gefährlicher als etwa Skifahren oder Motorsport.