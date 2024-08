"Giftige Tiere haben bedingt durch die Evolution feine Giftkomponenten, die ein spezifisches Ziel im Beutetier anpeilen und es zerstören", erklärt die Studienautorin Helena Safavi. Wenn man eine Komponente aus der Giftmischung herausnimmt und schaut, wie diese mit der normalen Physiologie reagiert, könne dieser Weg häufig relevant für die Behandlung von Krankheiten sein, so die Expertin. "Es ist eine Art von Abkürzung", erläutert Safavi. Im Falle der Kegelschnecken komme hinzu, dass Somatostatin und Consomatin den gleichen Ursprung haben, im Laufe von Millionen von Jahren die Tiere aber aus dem Hormon ein Gift geformt haben. Durch den langen Zeitraum kann ihr Gift auch die Entwicklungen der modernen Chemie in vielerlei Hinsicht übertreffen. "Kegelschnecken sind einfach richtig gute Chemiker", resümiert der ebenfalls an der Studie beteiligte Forscher Ho Yan Yeung.