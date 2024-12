Dabei sei es auch wichtig, ein positives Bild der Zukunft zu zeichnen. In Deutschland sage man viel zu selten: Ist das nicht toll, wenn wir da hinkämen. In Sachen Elektromobilität wolle man beispielsweise den positiven Umwelteffekt. Dafür brauche es aber neben den Autos selbst auch eine geänderte Energieerzeugung. Und dann sei auch sehr schnell klar, wo investiert werden müsse. "Das fängt bei der Wissenschaft an, die wir ja staatlich finanzieren, und hört eben für den Staat bei der Wirtschaftsförderung auf, die man klug und im Wettbewerb machen muss, damit die klugen, die die besten Lösungen bieten, da auch wirklich durchkommen." Wenn man es so schaffe, Konsens über eine Strategie zu schaffen, sei nicht nur der Föderalismus kein Problem, sondern überlebe das auch mehrere Legislaturen. Denn um so etwas umzusetzen, "muss man dabei bleiben, auch manchmal über ein Jahrzehnt. Das sehen wir nicht so häufig, dass es überhaupt so eine Strategie gibt."