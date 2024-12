Wenn das Auto für Strom im Netz sorgt

Unabhängig vom Energieversorger? Wer eine Solaranlage auf dem Dach hat, hat bereits den ersten Schritt getan. Nur lässt sich damit lediglich ein Teil des Eigenverbrauchs an Strom decken, zu sehr schwanken das Wetter und der eigene Verbrauch. Was aber, wenn sich das System stabilisieren ließe?

Möglich ist das bereits mit Stromspeichern. Dank der sinkenden Preise werden Solaranlagen heute kaum noch ohne verkauft. Eine Idee mit noch deutlich mehr Power ist, einfach die Batterie von Elektroautos als Stromspeicher zu nutzen. Etwas, was schon lange diskutiert wird, in Ländern wie Frankreich, den Niederlanden oder auch Großbritannien nun zunehmend auch Realität wird. Aber was genau steckt dahinter?

Vehicle-to-Grid: Wenn das Auto zum Stromspeicher wird

Der Schlüssel ist das sogenannte bidirektionale Laden, also die Fähigkeit eines E-Autos, überschüssigen Strom zu speichern und bei Bedarf wieder zurückzugeben – entweder in die Stromversorgung des eigenen Hauses (Vehicle-to-Home) oder in das öffentliche Stromnetz (Vehicle-to-Grid). Das Prinzip ist ähnlich dem einer Power-Bank, allerdings braucht es bei Elektroautos einen Zwischenschritt, denn diese fahren mit Gleichstrom, während in den Haushalten Wechselstrom genutzt wird. Um das Auto zu laden, braucht es normalerweise einen Gleichrichter, der den Wechselstrom in Gleichstrom umwandelt. Dieser befindet sich entweder im Bordladegerät des Fahrzeugs oder in einer speziellen Wallbox. Bildrechte: MDR Wissen

Soll der Strom aber auch zurückfließen, wird ein Wechselrichter nötig. Auch der kann im Auto oder in der Ladestation verbaut werden. Die Hardware für das bidirektionale Laden gäbe es jedoch bisher – obwohl technisch möglich – nicht standardmäßig, so Dr. Dirk Uwe Sauer, Professor für Elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik an der Technischen Hochschule Aachen. Ihm zufolge seien bisher nur einzelne Fahrzeuge in Deutschland überhaupt für Vehicle-to-Grid freigeschaltet, auch wenn viele theoretisch dazu fähig wären. Warum also sind wir in Sachen Vehicle-to-Grid nicht weiter?

Zu viele Köche, zu wenige Autos: Die Herausforderungen in Deutschland