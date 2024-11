Wenn Menschen bei Hedwig Portner Hilfe suchen, haben sie gerade einen nahestehenden Angehörigen verloren, manchmal sogar unter extremen Umständen: ganz plötzlich, gewaltvoll oder wenn ein Kind stirbt. Sie befinden sich deshalb psychisch und auch körperlich in einer Ausnahmesituation und stehen vor der Frage, wie für sie das Leben mit diesem Verlust weitergehen soll. Dann mit aller Offenheit und Unvoreingenommenheit da zu sein, sei wichtig sagt Portner. "Wenn die Angehörigen hier durch die Tür kommen, zeigen sie mir, was sie brauchen." Diese Bedürfnisse zu erkennen, dafür brauche es Empathie, Zeit und auch die richtigen Fragetechniken. Sie sei in erster Linie als Mensch da. Doch das allein reicht nicht aus. Integrative Trauertherapie bedeutet, dass es einer ganzen Palette an Möglichkeiten bedarf, um Angehörige zu begleiten. Dazu gehören verschieden Formen der Psychotherapie wie Gestalttherapie, Verhaltenstherapie oder systematische Therapie, in der es um Beziehungen innerhalb der Familie und des Freundeskreises geht. Mit all dem hat sich Hedwig Portner in ihrer zweieinhalbjährigen Ausbildung beschäftigt.

Viel hat sich in dieser Hinsicht in den letzten zehn, zwanzig Jahren verändert. Der Trauerprozess wurde erforscht und Modelle entwickelt, an denen sich Trauerarbeit orientieren kann. So beschreiben die Trauerphasen der Schweizer Psychologin Verena Kast, dass wir nach einem Verlust vier Abschnitte durchleben: Den des Nicht-Wahrhaben-Wollens, der aufbrechenden Emotionen, des Suchens und sich Trennens und schließlich die des neuen Bezugs zur Welt und zu sich selbst. Andere Modelle beschreiben fünf oder sieben Phasen. Aber funktionieren solche Schablonen überhaupt? Und lässt sich Trauer überhaupt erforschen?

Trauer ist ein natürlicher Prozess

Es sei ein natürlicher Prozess, zu trauern, so Hedwig Partner. Deshalb sollten wir uns dem in erster Linie auch ganz natürlich widmen. "Das ist uns aus meiner Sicht ein Stück weit verlorengegangen, dadurch dass wir so viel aus der Hand geben. Wir haben vermeintlich die Kontrolle und das Wissen, weil wir über das Internet, über Bücher und vielleicht auch durch die Forschung viel erfahren können. All das funktioniert im Kopf. Aber Trauer ist ja etwas, das mit dem Herzen funktioniert. Mit Gefühlen. Insofern: Seien die Forschungen Forschungen, seien die Trauerphasen Trauerphasen. Am Ende des Tages wünsche ich mir auch von jedem Trauernden, dass er sich auf sich verlässt."

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK So geben die Angehörigen, die Hedwig Portner begleitet, selbst wichtige Impulse für die gemeinsame Arbeit. Sie kennen das Leben des Verstorbenen und hätten oft erstaunliche Ideen, so Hedwig Portner. Sich einzubringen, gibt Sicherheit in Form von Halt, sagt sie, zu wissen, ich hab' da noch etwas, das ich tun kann, das mich aus meiner Ohnmacht wieder ins Leben bringt. In die Kraft kommen, so nennt sie es, und trotzdem auch immer wieder in die Traurigkeit zurückkehren dürfen. All das werde vor allem in der ersten Zeit geprägt, in der sogenannten Schleusenphase, wie sie Ruthmarijke Smeding beschreibt. In ihrem Buch "Gezeiten der Trauer" illustriert sie das mit vielen Menschen links und rechts einer Schleuse, die die Hinterbliebenen auf ihren Händen in die nächste Zeit tragen.

Auch Hedwig Portner steht nicht allein an der Seite der Angehörigen, die sie begleitet, vor allem in der ersten Zeit. Denn da reiche sie allein gar nicht aus, sondern brauche ein großes Netzwerk aus Ärzten und Pflegern, die den Verstorbenen zuletzt versorgt haben, Bestattern, Friedhofsmitarbeitern, Trauerrednern. Natürlich spielen auch Freunde und Familie eine Rolle.