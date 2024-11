Der Jo-Jo-Effekt hängt tief in den Genen fest, immer mehr Antibiotika führt zu immer mehr resistenten Keimen, Schülerinnen und Schüler leiden an psychischer Belastung und dann gibt es auch noch zu wenig Therapieplätze: Neben vielen Meldungen aus der Wissenschaft, die Hoffnung machen, sind bei MDR WISSEN auch solche Nachrichten zu lesen. Und sie können, wenn man in der falschen Stimmung ist, auf die Psyche wirken, wenn wir sie lesen. Das hat eine neue Studie aus London mit über 1.000 Versuchspersonen gezeigt, nach der der Mensch bei schlechter Laune nicht nur öfter auf negative Inhalte klickt, sondern von ihnen noch weiter runtergezogen wird.