"Es ist schockierend, aber nicht überraschend, dass wir diese zwölfmonatige Serie erreicht haben", kommentiert C3S-Direktor Carlo Buontempo, der davon ausgeht, dass dieser Trend noch eine Weile anhalten wird. Gleichzeitig machen ihm die Möglichkeiten der modernen Wissenschaft aber auch Hoffnung. "Die Reihe der wärmsten Monate wird uns als vergleichsweise gemäßigt und kalt in Erinnerung bleiben", sagt Buontempo, "aber wenn es uns gelingt, die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre in naher Zukunft zu stabilisieren, könnten wir bis zum Ende des Jahrhunderts zu diesen 'kalten' Temperaturen zurückkehren."