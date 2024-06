Die Allianz "KLUG" erklärte MDR AKTUELL: "Insgesamt sind Hitzeaktionspläne noch nicht ausreichend in der Fläche umgesetzt. Meist haben nur größere Städte das Wissen und die Ressourcen. Aber auch in Landkreisen sind Menschen betroffen und hier ist oft die demographische Struktur ein weiterer Risikofaktor."



Es bestehe keine Meldepflicht für kommunale Hitzeaktionspläne, deshalb lägen keine verlässlichen Zahlen vor. Aus Mitteldeutschland seien auf Landesebene die Thüringer "Hitze-Toolbox" und Sachsen-Anhalts Hitzeaktionsplan für Pflegeeinrichtungen bekannt. Ansonsten gebe es insbesondere Projekte in größeren Städten wie Magdeburg, Erfurt oder Leipzig. Jena arbeite an einem Plan. Durch die Lage im Saaletal zähle es zu den wärmsten Städten Deutschlands. Bisher habe nur Hessen einen Hitzeaktionsplan fürs ganze Bundesland.