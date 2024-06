Umweltbundesamt warnt Hitzetage in Sachsen-Anhalt haben sich verdoppelt – und es werden mehr

05. Juni 2024, 15:19 Uhr

Sommer, Sonne, Sonnenschein – was früher oft ein Grund zur Freude war, ist heute deutlich problematischer. In Sachsen-Anhalt leiden schon jetzt mehr als 200.000 Arbeitnehmer unter großer Hitze am Arbeitsplatz, zeigt eine neue Umfrage. Eine Untersuchung des Umweltbundesamtes zeigt, besonders Städte werden zukünftig unter hochsommerlichen Temperaturen leiden. Die Experten empfehlen dringend, vorzusorgen.