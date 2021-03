"Ein großes Gemeinschaftswerk des sozialistischen Handels, der Bauarbeiter und vieler Helfer ist vollendet. Unter Leitung der Parteiorganisation hat sich das Centrum-Kollektiv auf diese schwierige Aufgabe lange vorbereitet. Es wurde unterstützt von zahlreichen Mitarbeitern der Warenhäuser der DDR und des Berliner volkseigenen Handels", heißt es stolz am 25. November 1970 im "Neuen Deutschland". Das Blatt schreibt über die Eröffnung des Centrum-Warenhauses am Alexanderplatz in Berlin.

Filinchen: Das schmale Waffelbrot aus Apolda hat Oskar Kompa Anfang der 1950er-Jahre erfunden. Bis heute hat das Brot ein unverkennbaren Punktemuster. Bildrechte: IMAGO

Es ist damals das größte seiner Art in der DDR und kann sich international durchaus sehen lassen. Es trägt die charakteristische wabenartige Aluminiumfassade – eine Art Markenzeichen der Centrum-Kette. Es hat Rolltreppen. Die 15.000 Quadratmeter Verkaufsfläche sind hell, luftig und werden zum Teil mit Kunst verziert. In der Kinderabteilung können die kleinen Kunden den Berliner Fernsehturm bestaunen und ein Riesenrad, in dem Teddy und Co. ihre Runden drehen. Die Lebensmittelabteilung ist die größte in der gesamten DDR. Nicht umsonst werden die Menschen aus der ganzen Republik in der Folgezeit ins "Centrum am Alex" pilgern - 1980 sollen es 80.000 pro Tag gewesen sein. Filinchen, so erzählt man sich noch heute, gab es meist nur dort.