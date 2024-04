Im Jahr 1976 vergisst etwa eine Angestellte, die Tageseinnahmen von 40.000 DM in den Tresor zu legen und just in dieser Nacht wird in den Laden eingebrochen. Eine andere Verkäuferin flüchtet in den Westen und nutzt dafür die Inventurminusdifferenz von 4.000 DM. Mal werden die Einnahmen nicht eingetippt und das Bargeld unter der Kasse deponiert, mal Preise eigenständig heraufgesetzt. Dann kostet "After Eight" eben 3 DM statt 2,75 DM. Freunden und Bekannten werden Waren kostenlos überlassen oder unpassende Geschenke von Westverwandten zu selbst festgelegten Preisen im eigenen Intershop verkauft.