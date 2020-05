Während meine Finger diese Zeilen tippen, hat es sich schon wieder verändert. Jeden Tag mutiert es. Und passt sich so immer besser an. Denn für das Coronavirus SARS-CoV-2 ist der Mensch als Wirt ein großartiges Experimentierfeld. Evolution halt.

Medikamente fehlten bei der Spanischen Grippe. Soldaten gurgelten darum mit Salzwasser als Vorsichtsmaßnahme. Bildrechte: dpa Und nebenbei hat dieser kleine Mutant binnen weniger Wochen brutalstmöglich in Erinnerung gerufen, wie verletzlich unsere Zivilisation auch im 21. Jahrhundert noch ist gegenüber Infektionskrankheiten. Fakt ist: Dabei hatten pätestens seit SARS 2003 Virologen auf permanenten Sirenen-Ton umgestellt. Denn klar war: Jedes Virus kann im 21. Jahrhundert, wo jeder Ort der Welt nur einen Flug weit weg ist, Kontinente überspringen. Was waren das noch für Zeiten, als es bei der Spanischen Grippe eine wochenlange Schiffspassage brauchte, um von Amerika nach Europa oder Asien zu gelangen. Hilft angesichts dieser gewaltigen Unterschiede überhaupt ein Blick zurück? Die großen historischen Plagen: Lepra, Pest, Tuberkulose, die Pocken oder Blattern, die Cholera und eben die Spanische Grippe – lässt sich aus Ihnen etwas über die Folgen von Corona lernen?

Moderne Medizin am Abgrund: Influenza 1918

Die Zahlen kennt inzwischen jeder. 27 Millionen – mindestens. Viele Wissenschaftler gehen gar von deutlich über 50 Millionen Opfern aus. Die Spanische Grippe 1918 ist noch immer der Prototyp einer virologischen Katastrophe. Wobei etwas an dieser Pandemie meist nicht erzählt wird: Sie verschwand nämlich für mehrere Jahrzehnte fast völlig aus dem öffentlichen Bewusstsein.

Alte Werbung für das Grippemittel Formamint von 1918 Bildrechte: imago images/United Archives International Wie kann das sein? Eine Seuche, die blitzartig rund drei Prozent der Weltbevölkerung hinwegrafft und allein in den USA die Lebenserwartung binnen Monaten um zehn Jahre senkt. Der Autor John Barry, Buchautor von "The Great Influenza" (2004) hat die Pandemie von 1918 als die "erste große Kollision zwischen Natur und moderner Wissenschaft" beschrieben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt schien es, als hätten Forscher wie Pasteur und Koch und die Armada der vielen exzellenten Laboratorien in Berlin, Paris, London, New York einen fundamentalen Sieg über die Infektionskrankheiten errungen.

Medizin: "goldenes" Wissen des 20. Jahrhunderts

Vorbei die Zeiten, als Millionen Menschen vor Seuchen wie der Pest, Cholera oder Typhus verzweifelt flohen. Oder sich wochenlang - so sie überhaupt konnten - hinter Haustüren freiwillig isolierten. Die Medizin war 1918 gewissermaßen eine Art Leitwährung der modernen westlichen Gesellschaft. Mit diesem "goldenen" Wissen im Gepäck konnte man den Herausforderungen des 20. Jahrhunderts quasi gelassen entgegensehen. Auch in so einem bestialischen Moment wie dem Ersten Weltkrieg.