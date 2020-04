100 Prozent Lohn trotz Kurzarbeit – aber wie lange noch?

Industriemechaniker Peter Springfeld nutzt die Zwangspause unter anderem, um einem Flüchtling Deutsch beizubringen. Bildrechte: Peter Springfeld Peter Springfeld bekommt zwar Kurzarbeitergeld, hat aber trotzdem so viel Geld zur Verfügung wie vorher. Wie das? "Mein Unternehmen stockt das Kurzarbeitergeld auf. So komme ich auf 100 Prozent meines vorherigen Lohns. Ich bin dafür sehr dankbar." Springfeld arbeitet bei VW in Zwickau. Insofern leidet er finanziell noch nicht unter der Coronakrise. Aber: Wie lang sein Arbeitgeber die finanzielle Lücke ausgleichen kann, weiß er nicht. "Ewig hält das kein Unternehmen durch. Auch VW nicht." 100 Prozent Geld und 100 Prozent Freizeit – genießen kann der Zwickauer das trotzdem nicht wirklich. "Klar, man kann allein wandern oder spazieren. Aber ich würde lieber Zeit mit meinen Kindern und Enkeln verbringen. Zum Glück gibt es Smartphones."



Seit der Wende arbeitet Springfeld bei Volkswagen, als Industriemechaniker. Er geht gern zur Arbeit. Deswegen hatte sich er 54-Jährige auch schon auf einen Einsatz in dieser Woche gefreut. Eine stark ausgedünnte Besetzung kümmert sich im Werk darum, dass die Produktion reibungslos wieder anlaufen kann, wenn es so weit ist. Doch sein Dienst wurde abgesagt. Also: noch mehr Freizeit. Er nutzt die Zeit. "Ich bringe einem Flüchtling Deutsch bei. Das machen wir jetzt per Videotelefonie. Und zwar jeden Tag."

"Es reicht für die Betriebskosten"

Markus Trostorff verdient als selbstständiger Versicherungsmakler gerade kaum noch Geld. Bildrechte: Markus Trostorff Markus Trostorff hat ein sonniges Gemüt. Nicht nur, wenn die Sonne scheint. Und das, obwohl er als selbstständiger Versicherungsmakler gerade kaum Geld verdient. Er verkauft Finanzdienstleistungsprodukte – eigentlich. "Durch meinen Bestand kommt noch so viel rein, dass ich meine Betriebskosten decken kann. Mehr ist nicht drin." Er hat staatliche Soforthilfe beantragt. Eine Antwort hat der Erfurter aber noch nicht bekommen. "Die IHK hat meinen Antrag auf Vollständigkeit geprüft und an die Thüringer Aufbaubank weitergeleitet. Jetzt heißt es: abwarten." Geldsorgen hat er dennoch nicht. "Zum Glück arbeitet meine Frau im öffentlichen Dienst. Dadurch sind wir auf jeden Fall abgesichert. Wir müssen nicht verhungern."



Generell findet Trostorff, dass man sich in Deutschland nicht beschweren dürfe. "Meine Frau stammt aus Brasilien. Wenn dort jemand nicht arbeiten kann, kommt gar kein Geld rein. Und dann kann sich derjenige auch nichts mehr zu essen kaufen. Davon sind wir hier weit entfernt." Sorgen macht sich der 54-Jährige über Länder mit schlechterer Gesundheitsversorgung. "Ich darf gar nicht daran denken, was passiert, wenn sich das Virus in Afrika ausbreitet. Dann kann selbst ich die Sonne nicht mehr genießen."

"In schwierigen Zeiten kümmern sich Führungskräfte weniger um Soft Skills"

Arbeitspyschologin Dr. Frauke Althoff sind alle Aufträge weggebrochen. Nun will sie ihre Beratungen ins Internet verlagern. Bildrechte: Dr. Frauke Althoff Eigentlich sei die Coronakrise doch eine gute Zeit für ihre Arbeit, meint Dr. Frauke Althoff. Jetzt, wo alles ein wenig langsamer läuft, gewohnte Arbeitsprozesse stillstehen. Doch gebucht wird Althoff gerade nicht. Die studierte Arbeitspsychologin aus Radebeul verdient ihr Geld sonst im Bereich Konfliktberatung, Coaching, Mediation. Seit 1994 ist sie selbstständig. Obwohl sie schon 74 Jahre alt ist, denkt sie nicht ans Aufhören. Zwar bekommt sie eine Rente. Die falle aber viel zu gering aus. Frauke Althoff berät daher Führungskräfte, die Probleme mit ihren Teams haben oder vermittelt in Krisensituationen auf Arbeit. Gebucht werde sie von Krankenkassen, vom öffentlichen Dienst, aber auch von Industriebetrieben. Seit Anfang März seien aber all ihre Einsätze abgesagt worden. Demnach kommt auch kein Geld rein. Sie befürchtet, dass das auch noch eine Weile so bleiben wird. "Wenn die Coronakrise überstanden ist, werden die Unternehmen erst mal andere Probleme angehen. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten kümmern sich Führungskräfte weniger um Soft Skills." Gerade ist sie dabei, ihr Geschäftsmodell ins Internet zu verlagern – Online-Coaching. Ein paar technischen Hürden seien aber noch zu meistern.

"Die Schnellkredite nehmen ein bisschen die Angst"

Ihre Sorgen um die Zukunft sind Claudia Purfürst schon am Tonfall anzuhören. Gedrückte Stimmung im thüringischen Schleiz. Ihr Mann und sie haben dort ein Autohaus: Familienbetrieb seit 1934. Um genau zu sein: Ulrich Purfürst ist der Inhaber, Claudia Purfürst kümmert sich als Angestellte um die Buchhaltung. Wie alle anderen Mitarbeiter bekommt die 58-Jährige jetzt Kurzarbeitergeld. Mit den staatlichen Hilfen, etwa den Schnellkrediten für Mittelständler, ist sie zufrieden. "Das nimmt einem ein bisschen die Angst."



Ein banges Gefühl aber bleibt. Wie wird es weitergehen? Claudia Purfürst versprüht da wenig Optimismus. "Wenn jetzt Leute ihre Arbeit verlieren oder insgesamt weniger Geld verdienen, werden sie sich nicht als erstes ein neues Auto kaufen, wenn wir wieder öffnen." Nach wie vor gearbeitet wird in der Werkstatt. Allerdings sei die Nachfrage spürbar zurückgegangen. "Die Kunden sind verunsichert, wissen nicht, dass die Werkstatt geöffnet hat. Die rufen dann auch nicht unbedingt an, um nachzufragen." Und die ältere Kundschaft traue sich mitunter gerade gar nicht aus dem Haus. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Null Einnahmen, 100 Prozent Ausgaben