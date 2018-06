Die deutsche Botschaft in Pjöngjang liegt seit 2001 im Diplomatenviertel Munsu-dong, vom real existierenden Nordkorea durch strenge Bewachung getrennt. Vor dieser "Botschaft" (verbunden mit offiziellen diplomatischen Beziehungen) unterhielt das wiedervereinigte Deutschland hier eine "Interessensvertretung". Beides aber genau da, wo sich jahrzehntelang DDR-Diplomaten um die ausgezeichneten Beziehungen beider Länder kümmerten: Am früheren Sitz der DDR-Botschaft.

In Kalten-Kriegs-Zeiten sind die DDR und Nordkorea Freunde im Kampf für einen "Glorreichen Sozialismus". Man kennt, schätzt und besucht sich: 1977 und 1986 ist SED-Chef Honecker zu Gast im nordkoreanischen Bruderland. Zufrieden stellt er dort fest: "Völlige Übereinstimmung in allen behandelten Fragen". Auch Kim Il Sung, sein nordkoreanischer Kollege und Opa des heutigen Staatschefs Kim Jong-un, sieht das so.

Vereint im sozialistischen Lager

Seit November 1949 pflegt die DDR freundschaftliche, diplomatische Beziehungen zu Nordkorea. Damals ist die Deutsche Demokratische Republik gerade mal einen Monat alt, und knüpft hier ein "festes und unverbrüchliches Freundschaftsband", wie es im Diktum der Zeit heißt.



1954 nimmt Richard Fischer seine Arbeit als erster Botschafter der DDR in Pjöngjang auf. Nordkorea und die DDR sind im Schicksal vereint: Wie im geteilten Deutschland durchzieht Korea eine Nahtstelle des Kalten Krieges. In zahlreichen Begegnungen auf Regierungsebene betont man den gemeinsamen Kampf gegen "Imperialismus und Kapitalismus". Die Folge ist ein Unikum: Als einziges Land der Welt wird Nordkorea in den folgenden Jahren diplomatische Beziehungen zur DDR, nicht aber zur Bundesrepublik haben.

Dem Gleichklang der politischen Interessen folgt die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die mit einem Abkommen über Waren- und Zahlungsverkehr im März 1955 begann und 1972 ihren Höhepunkt erreicht, wie es Liana Kang-Schmitz in ihrer Dissertation "Nordkoreas Umgang mit Anhängigkeit und Sicherheitsrisiko - Am Beispiel der bilateralen Beziehungen zur DDR", aus dem Jahr 2010 schreibt. "Danach pendelte sich der Handelsumsatz bis zum Ende des Jahrzehnts auf ein Niveau zwischen 100 und 150 Mio. Mark ein", so Kang-Schmitz.

Kleine Tricks unter Freunden

Ebenfalls noch in die fünfziger Jahre fällt der erste Besuch Kim Il Sungs in der DDR: 1956 bereist er mehrere sozialistische Länder - und sieht sich in der DDR unter anderem einen damaligen Vorzeigebetrieb an, die LPG im brandenburgischen Döbberin. Die Ausschnitte der damaligen Nachrichtensendung zeigen, wie sich der "Große Führer" in Ställen umsieht und eifrig den Kontakt zu den Bauern des Ortes sucht.

Kurios: Wie die "Berliner Zeitung" vor einigen Jahren herausfand, wollte Kim Il Sung auch knapp 30 Jahre später, bei einem erneuten DDR-Besuch die gleiche LPG sehen. Da diese allerdings längst nicht mehr so vorzeigbar war, lotsten die SED-Oberen den geschätzten Freund ins 30 Kilometer entfernte Golzow, um ihm eine präsentable LPG zeigen zu können.

DDR-Ingenieure in Nordkorea