Genau einen Monat nach Gründung der DDR, am 7. November 1949, gab es wieder Grund zu feiern: der 32. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution stand. Während der Feierstunde in der Staatsoper stand die erste offizielle Aufführung der neuen Nationalhymne der DDR auf dem Programm.

Die Hymne war nur wenig jünger als die Republik. Am 10. Oktober 1949, drei Tage nach Staatsgründung, übermittelte Präsident Wilhelm Pieck an den späteren Kulturminister Johannes R. Becher den Auftrag für drei Verse auf den neuen Staat. Die inhaltlichen Punkte lieferte Pieck gleich mit: Es seien Demokratie, Kultur, Arbeit, Wohlstand, Völkerfreundschaft, Frieden und die Einheit Deutschlands miteinander zu verbinden. Bereits zwei Tage darauf konnte der im Hymnenschreiben geübte Becher die erste Fassung der Hymne zur Vertonung an die Komponisten Ottmar Gerster und Hanns Eisler schicken. Ende des Monats waren zwei Hymnen mit dem nunmehr endgültigen Text fertig. Die Entscheidung zwischen beiden Fassungen fiel am 5. November 1949. Im Haus des Staatspräsidenten wurden die Versionen von Eisler und Gerster durch Sänger der Staatsoper vorgestellt. Das Zentralkomitee entschied sich für die volksliedhafte und einprägsame Variante Eislers.