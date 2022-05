Der Autor der deutschen Hymne, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, hatte jedenfalls kein großdeutsches Reich im Sinn, als er am 26. August 1841 auf Helgoland den Text für "Das Lied der Deutschen" schrieb. Als Melodie nutzt er die 1797 von Joseph Haydn komponierte Hymne auf den österreichischen Kaiser Franz II. Beides zusammen spiegelt die Situation im Europa dieser Zeit. Das ist kaum bekannt, lange her und deutsche Identität hat heute eben auch immer etwas mit der Zeit des Nationalsozialismus zu tun. Doch eine Nationalhymne braucht es, es gibt kein Land ohne. Sie wird bei offiziellen Anlässen, Staatsbesuchen und internationalen Sportveranstaltungen gespielt.

Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es den Deutschen Bund (1815-1866), der aus einer großen Anzahl kleiner und größerer Staaten bestand: diverse Königreiche, das Kaiserreich Österreich, Fürstentümer, Großherzogtümer und dazwischen freie Städte. Trotz des Bundes herrscht Kleinstaaterei, geprägt von willkürlichen Gesetzen des herrschenden Adels. Es ist aber auch die Zeit der Industrialisierung, das Proletariat entsteht, teils herrscht große Armut. Im Volk gibt es bereits erste Erfahrungen mit demokratischen Ideen. Napoleon Bonaparte hatte während seiner Herrschaft den Code Civil eingeführt. Erstmals hatte es Bürgerrechte gegeben, wie Gleichheit vor dem Gesetz, öffentliche Gerichtsverfahren und Religionsfreiheit. Nach der Vertreibung Napoleons versuchten die deutschen Fürsten, das Rad zurückzudrehen. Doch die aufstrebende Bürgerschaft ließ sich die frühliberalen Ideen nicht nehmen. Was öffentlich nun wieder verpönt war, wurde in den Burschenschaften diskutiert. Auch Hoffmann von Fallersleben, geboren 1798, gehörte dazu.

Der deutsche Dichter Hoffmann von Fallersleben in einer zeitgenössischen Darstellung. Bildrechte: dpa

1840 ist Fallersleben Professor für Deutsche Sprache und Literatur in Breslau und veröffentlicht seine Gedichtsammlung "Unpolitische Lieder". Darin kritisiert er die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Zustände in Preußen. Von da an wird er politisch verfolgt. Um mit Gleichgesinnten frei reden zu können, reist er nach Helgoland. Die Insel gehört damals zu Großbritannien und ist ein Wallfahrtsort für all jene, die endlich frei sprechen wollen und der Kleingeistigkeit in den Fürstentümern des Deutschen Bundes müde sind.