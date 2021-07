Bettler und Erwerblose mussten in der SBZ mit dem Entzug der Lebensmittelrationen rechnen.

Bettler und Erwerblose mussten in der SBZ mit dem Entzug der Lebensmittelrationen rechnen.

Bettler und Erwerblose mussten in der SBZ mit dem Entzug der Lebensmittelrationen rechnen. Bildrechte: imago/imagebroker

Kurz nach Kriegsende legen die Besatzer in der Sowjetischen Besatzungszone großen Wert auf den Arbeitswillen der Bevölkerung. Ohne Änderungen übernehmen sie das Gesetz von 1871. Eine eifrige Arbeitsmoral ist gern gesehen. In nicht seltenen Fällen erhalten die, die sich dem Arbeitsgebot widersetzen keine Lebensmittelkarten mehr.

Das negative Bild der "Asozialen" verfestigt sich in der DDR-Gesellschaft. Die Verfassung schreibt die Verpflichtung "zur Gesellschaft nützlichen Tätigkeit für jeden Bürger" vor. Erwerbstätig sein wird zur sozialistischen Pflicht. Wer nicht arbeiten gehen kann oder will, gilt als sozialer Außenseiter. Schon in den ersten Jahren der DDR gibt es Arbeitslager, deren abschreckende Wirkung die "Arbeitsbummelei" unterbinden soll.