Der Schock kam 1989, nach der Wende. Nicht für die "gelernten DDR-Bürger", sondern für ihre neuen Brüder und Schwestern aus dem Westen, die den Osten erkundeten. An der Küste konnten sie vor lauter Nacktbadenden ihren gewohnten Textilstrand nicht finden. FKK im Westen, das gab es eigentlich nur in der Sauna, an den Stränden herrschte "Ordnung". So kam es zum großen Streit. Doch die Ostdeutschen verteidigten ihr Recht auf Nacktbadestrände gegen westdeutsche Prüderie. Und siegten am Ende, wenn auch mit Einschränkungen. Nacktbaden blieb durchgehend an der Küste in Mecklenburg-Vorpommern üblich, auch wenn die Strandabschnitte dafür kleiner geworden sind und extra ausgewiesen sein müssen. Die meisten sind zudem außerhalb der Ortslagen.