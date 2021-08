Olaf Koenig an seinem Lieblingsboot Marke "Danisch" in seiner Garage Bildrechte: MDR/Katrin Molnár

Gemeinsam mit anderen ehemaligen Rennfahrern aus der DDR bereitet er die Oldtimer der Motorboot-Szene originalgetreu auf. Ein Name, der bei der Restaurierung immer wieder auftaucht, ist der die Bootsbauerlegende Bernhard Danisch. Er war selbst Rennfahrer und Tischler. Für seine Boote verwendete er das leichteste Bootssperrholz und sorgte somit dafür, dass die Sportler erfolgreich waren. Etwa 100 Boote pro Jahr wurden in seiner Werkstatt fertiggestellt und von dort aus in die Welt versandt. Dabei gingen über 90 Prozent in die Sowjetunion. Auch das Lieblingsboot von Olaf Koenig ist ein Boot der Marke "Danisch".

Die "Formel 1 des Ostens"

Koenigs Garage in Dresden gleicht einem Museum: Motoren über Motoren, ein Bilderarchiv und dreizehn Boote lagern dort. "Irgendwann in den 2000er-Jahren habe ich gemerkt, es ist Vieles verloren, es sind Boote weggekommen", sagt Koenig. Um doch noch einen Rest Sportgeschichte zu bewahren, entschied er sich dazu, das noch existierende Erbe zu sammeln. "Es waren tolle Menschen unterwegs, Tüftler, die diese Motoren unter teilweise großen Entbehrungen in Kellern, Werkstätten zusammengeschraubt haben". Denn neben den superleichten Materialien, die für Boote aus DDR-Produktion verwendet wurden, trug auch die Tüftelei der technikaffinen Sportler zu den Siegen bei. Trotz Materialknappheit konnten so wertige Eigenbaumotoren geschaffen werden. Die Motorbootsport-Szene war in der DDR sehr erfolgreich. Die Sportler gehörten zur Weltspitze. Hier ein Foto von einem Rennbootfahrer mit Technikern an seinem Sportboot in den frühen 1950er-Jahren. Bildrechte: IMAGO / Marco Bertram

Motorboot-Rennsport in Dresden

Das "Elbflorenz" Dresden war in der DDR ein Eldorado für diesen Sport. Zehntausende Zuschauer standen jährlich auf den Elbufern, um bei den zahlreichen internationalen Rennen zuzuschauen.

Wir hatten Zuschauer rechts und links der Elbe. Man kann wirklich sagen, man sah keine Wiese mehr, man sah nur noch Leute, und das war einfach toll und auch ein internationales Flair. Olaf Koenig

Die Rennstrecke in Dresden war eine zwei Kilometer lange Gerade, die an der Brücke "Blaues Wunder" vorbeiführte. Ein "fliegender Start", entgegen der Strömung, leitete das Rennen ein. Auch der erfolgreichste Motorboot-Sportler der DDR, Bernd Beckhusen, holte einige Siege in Dresden. 26. Internationale Motorboot-Regatta für Frieden und Freundschaft in Dresden, 10. Juni 1989. Bildrechte: DRA

Der erfolgreichste Motorboot-Sportler der DDR

Der Berliner Motorboot-Rennsportler Bernd Beckhusen mit dem Pokal, den er als Dritter bei der Weltmeisterschaft 1994 in Lauffen gewann. Bildrechte: dpa Als gelernter Kfz-Mechaniker brachte auch Bernd Beckhusen die günstige Kombination aus Sportlichkeit und Technikverstand mit. Diese Mischung brachte ihm 24 nationale Meistertitel ein. So viele hatte kein anderer in dieser Sportart. Der Pilot aus Berlin war über drei Jahrzehnte ein Aushängeschild des DDR-Motorsports. Um seine Maschinen zu pimpen, musste er auch das ein oder andere Teil über die Grenze schmuggeln.

Man ist am schnellsten, wenn das Boot kurz vor dem Abheben ist. Und dieses Gefühl muss man einfach haben. Und man darf auch keine Angst haben, das auf die Spitze zu treiben. Bernd Beckhusen Ehemaliger DDR-Motorboot-Sportler