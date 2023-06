1927 wurde in Hohenstein-Ernstthal das erste große Rennen als Badberg-Viereck-Rennen ausgetragen. Von Anfang an wurde die 8,7 km lange Strecke zu einem echten Publikumsmagneten. Ab 1937 taucht sie in den Rennkalendern als "Sachsenring" auf. Unter diesem Namen erlangt die Rennstrecke unter Motorradfans echten Weltruhm. Giacomo Agostini, Mike Hailwood, Ernst Degner holten hier unvergessene Siege.

Grand Prix der DDR 1968 auf dem Sachsenring Bildrechte: imago/Hainer Michael Als beim WM-Lauf 1971 der Westdeutsche Dieter Braun in der 250ccm-Klasse gewann, sangen viele Zuschauer die Nationalhymne der Bundesrepublik mit, was den anwesenden DDR-Sport-Funktionären bitter aufstieß. Die Konsequenz: Man verabschiedete sich aus dem Weltmeisterschaftszirkus und begrenzte sich ab 1973 auf Vergleiche mit den sozialistischen Bruderstaaten. In den Fahrerlagern feierten die Rennpiloten miteinander und auf der Strecke wurde dann erbittert gekämpft.

1990 wurde der Rennbetrieb, der noch durch Ortschaften führte, nach mehreren tödlichen Unfällen eingestellt. Seit 1998 finden wieder Motorrad-WM-Läufe auf der mittlerweile neu gebauten Strecke statt. Und wieder kommen Jahr für Jahr zu den WM-Wochenenden 200.000 Zuschauer.

Teilnehmer des Motorsport Herren Autorennens auf der Halle-Saale-Schleife im Jahre 1951 Bildrechte: IMAGO / Kai Bienert Nach Ende des Zweiten Weltkrieges widmete man sich auch in Sachsen-Anhalt dem Rennsport. Die Motorsportgemeinschaft MSG Halle wählte hierfür eine rund fünf Kilometer lange Schleifenstrecke westlich der Saale aus. Das erste Rennen am 25. Juni 1950 zog etwa 180.000 Zuschauer in die damalige Landeshauptstadt. Für knapp zwei Jahrzehnte zählte die Halle-Saale-Schleife zu den am intensivsten genutzen Rennstrecken der Region – von Motorrädern über Seitenwagen bis hin zu Renn- und Sportwagen war alles dabei.

Am 23. April 1967 wurde das vorerst letzte Formel-3-Rennen ausgetragen. Die Strecke wurde für den öffentlichen Verkehr im rasch wachsenden Halle-Neustadt benötigt. Die Rennsportleidenschaft ist allerdings auch hier nicht erloschen. 2010, zum 60. Jubiläum, fanden für ein paar Tage erneut Rennen statt und nach wie vor gibt es Bemühungen, die Halle-Saale-Schleife wieder für den Motorsport zu öffnen.

Zwischen 1951 und 1958 war auch die Messestadt im Rennfieber. Auf einem Innenstadtkurs "Rund ums Scheibenholz", also rund um die Pferderennbahn, jaulten die Motoren der Rennmaschinen.

Die Route des Leipziger Stadtparkrennens Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bis zu 200.000 Besucher säumten den 4,311 Kilometer langen Kurs, der zwischen 7,5 und 12 Meter breit war. Von der Start- und Zielgeraden in der Wundtstraße ging es durch den Park, die Anton-Bruckner-Allee, die Nonnenstraße, den Schleußiger Weg. Sport- und Rennwagen, Motorradfahrer, Seitenwagengespanne – durch Leipzig raste alles, was im DDR-Rennsport der Fünfziger Jahre Rang und Namen hatte. Willy Lehmann, einst Sieger auf der Leipziger Rennstrecke, schwärmte noch 2008 in der "Leipziger Volkszeitung": "Leipzig war eine sehr schöne Episode... Heute ist es ja kaum mehr vorstellbar, dass durch die Stadt Rennen stattfanden, bei denen die Fußraste an der Bordsteinkante schliff."

1958 kam das Aus für die Rennen "Rund ums Scheibenholz". Der DDR-Motorsportverband wollte sich auf wenige Rennstrecken konzentrieren. Und das waren dann nur noch der Sachsenring, das Schleizer Dreieck, die sogenannte "Halle-Saale-Schleife" und die Autobahnstrecken Bautzen, Dresden und Bernau.