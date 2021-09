In Kirchberg bei Zwickau erinnert am Haus der Bahnhofstraße 59 ein Schild an den berühmten Lehrer. Bildrechte: MDR/Nicolá Ramminger

Der Kinderbuchautor Albert Sixtus (1892–1960) berichtet in eingängigen Versen davon, wo die Schultüten herkommen. Die farbkräftigen Illustrationen von Richard Heinrich verleihen dem Geschehen zusätzliche Fröhlichkeit. Das Buch knüpft an die heitere Legende an, dass den Kindern früher erzählt wurde, im Keller jeder Schule stehe ein Zuckertütenbaum. Wenn die Tüten groß genug seien, wäre es für die Kleinen höchste Zeit, zur Schule zu gehen. Der Autor tritt im April 1915 eine Stelle an der Städtischen Realschule im sächsischen Kirchberg an. Da Albert Sixtus in Sachsen als Lehrer arbeitet, liegt die Vermutung nahe, dass er in dem Buch die Erfahrungen aus seinem Alltag einfließen lässt.