Der Kunststoff-Boom in den 1960er-Jahren war kaum aufzuhalten. DDR-Plaste stand damals vor allem für Moderne, Schönheit und Wohlstand. Kein Wunder, dass sie so beliebt war. Doch Plaste hat auch eine Kehrseite: Es lässt die Müllberge weltweit wachsen, weil es nur schwer recycelt werden kann. Laut der Europäischen Union wurden 1950 weltweit 1,5 Millionen Tonnen Kunststoff hergestellt. 2015 waren es 322 Millionen Tonnen. Ein Großteil davon landete auf dem Müll.

Plaste wird zum Massenprodukt

Föhne, Gießkannen, Ventilatoren, Eierbecher, Vasen ... es gab eine Zeit in der DDR, da schien alles aus Plaste zu sein. Seinen Siegeszug tritt Plaste in der DDR 1958 an. Walter Ulbricht verkündet, die Chemieproduktion innerhalb von sieben Jahren, um das Doppelte zu steigern. Man will schließlich nicht dem Westen hinterherhängen. Doch das Problem: Plaste wird aus Erdöl gewonnen und das muss man in der DDR erst mal finden.

Erdöl-Suche in der DDR

Flächendeckend wird das Land nach Erdöl abgesucht. Zwischen 1960 und 1989 werden mehr als 2.000 Bohrungen durchgeführt – geschätzter Gesamtaufwand: mehr als zwei Milliarden Mark. An der Küste stößt man tatsächlich auf Erdöl, doch nur zwei Prozent dessen, was die DDR braucht. Die Rettung für die DDR-Plaste: eine Öl-Trasse aus der Sowjetunion. "Druschba" erreicht im Juli 1963 die Stadt Schwedt an der Oder und bringt das Erdöl zu den Chemiefabriken der DDR in Leuna und Buna. Der Plaste-Boom nimmt Fahrt auf. Montage der Erdgasleitung - Druschba Trasse - über den Fluss Dnepr bei Iwano Frankowsk. Bildrechte: imago/Ulrich Hässler

Die DDR holt bei der Produktion von Werkstoffen aus Plaste auf und steht schließlich an der vierten Stelle in der Welt. Im Volkseigenen Betrieb "Plasta" in Ottendorf bei Dresden wird der Werkstoff verarbeitet und gepresst. Doch bald zeigen sich die Schattenseiten des Plaste-Booms. Nicht nur der Abfall, sondern auch der Preis schießt ihn die Höhe.

Die Erdölkrise von 1973