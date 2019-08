Atomare Waffen auch in der DDR

Moskau. 2019. Der Militärhistoriker Alexander Jazakow hält den auf kyrillisch geschriebenen Stationierungsbefehl in den Händen. Es geht um die "R5M – NATO-Code "SS-3", die in die DDR gebracht werden soll. Nach Vogelsang und Fürstenberg, nördlich von Berlin. Eine gefährlich Atomwaffe, die dem Westen lange unbekannt blieb. Selbst die DDR-Führung tappt im Dunkeln.

"Die USA waren uns wirklich überlegen. Sie waren als erste im Besitz von Atomwaffen und wir lagen ganz weit zurück. Zum damaligen Zeitpunkt war die Sowjetunion aber einfach nicht in der Lage aufzuschließen", erzählt Militär-Historiker Alexander Jazakow im Interview mit MDR Zeitreise. "Wir waren den Amerikanern über Jahrzehnte hinweg in der nuklearen Schlagkraft unterlegen, quantitativ und auch qualitativ."

Zum 40. Jubiläum der Oktoberrevolution gibt es eine imposante Heerschau auf dem Roten Platz und als Höhepunkt und Überraschungs-Coup werden zwei Exemplare der neuen Wunderwaffe präsentiert. Auf der Tribüne in Moskau auch Mao Zedong, aus Peking angereist, und Walter Ulbricht. Noch ahnt hier niemand, dass diese neue Wunderwaffe bald schon in der DDR stationiert wird. Außer einer.

Auf Initiative des Verteidigungsministers Malinowski wird der Chef des Generalstabes Marschall Sokolowski beauftragt, einen entsprechenden Befehl zur geheimen Stationierung der Rakete in der DDR auszuarbeiten. Der Marschall ordnet am 15. Mai 1958 an, die neue "nukleare Wunderwaffe" in die DDR zu verlegen.