Am 22. April 2021 hat die Novelle des Kinder- und Jugendschutzgesetzes den Bundestag passiert. Darin enthalten war auch eine Gesetzesänderung, die Akteneinsicht für die Aufarbeitung von Zwangsadoptionen in der DDR ermöglicht. Der Aktenzugang zu Forschungszwecken im Rahmen der Hauptstudie wurde in diesem Rahmen gelockert bzw. ermöglicht.

Agnés Arp, Histprikerin an der Universitätsklinik Jena Bildrechte: Uniklinikum Jena

Agnés Arp, Historikerin an der Uni Jena, hat allerdings Bedenken: "Deutschland ist ein Föderalstaat. Jedes Bundesland hat seine eigenen Regularien. Ich fürchte, dass die Hüter der Adoptionsakten, nämlich die Adoptionsvermittler in den jeweiligen Jugendämtern über einen gewissen Handlungsspielraum verfügen", sagt Arp, die bereits 2018 an der Vorstudie mitwirkte. "Es wird ein Verhandlungsprozess werden an dieser Stelle. Das wird vermutlich die größte Hürde der Hauptstudie, an die Akten ranzukommen."