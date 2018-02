Die Serie zeichnet das Bild einer sozialistischen Wohlstandsgesellschaft: Jede der zwölf Folgen spielt in einem anderen Monat, so dass am Ende der ganze Jahreskreis abgebildet wird. Im Mittelpunkt stehen die Geschicke der Verkäuferin Anna Holubová, verkörpert von Jiřina Švorcová. Ein neuer Arbeitsplatz soll den Neuanfang nach einer Scheidung leichter machen. In Folge 1 tritt Anna den Dienst als Leiterin der Feinkostabteilung in einer Prager Kaufhalle auf. Als offene, ehrliche und hilfsbereite Person mit selbstverständlich vorbildlichem sozialistischen Bewusstsein und vorzüglichen menschlichen Qualitäten – heute würde man wohl "soft skills" dazu sagen – erwirbt sie sich schnell das Vertrauen ihrer Kollegen und Vorgesetzten. Dabei muss sie – natürlich – so manche Unwägbarkeit meistern.

Doch was wäre eine gute Serie ohne ein ergreifendes Liebesmotiv! Schon in der ersten Folge taucht ein neuer Mann in Annas Leben auf, doch es braucht ganze zwölf Monate und einige Krisen, Intrigen und Missverständnisse, bis das Paar definitiv zueinander findet. Darüber hinaus wird in jeder Folge die Geschichte einer Nebenfigur aus dem Kreis der Kaufhallenmitarbeiter ausgearbeitet: Mal ist die stotternde junge Verkäuferin Jiřinka dran, die sich allmählich von einem komplexbeladenen "hässlichen Entlein" zu einer selbstbewussten, erfolgreichen Gemüsestandleiterin mausert, mal die bildhübsche Olina, die sich des Zuspruchs des männlichen Geschlechts immer sicher sein kann. Das Drehbuch stammt vom berühmten Jaroslav Dietl, der wenig später auch das ebenso beliebte "Krankenhaus am Rande der Stadt" erfindet - die Ostblock-Variante der "Schwarzwaldklinik".

Dass das Bild eines sozialistischen Schlaraffenlands, das in der Serie vermittelt wird, nicht ganz der Wahrheit entsprach, dürfte damals jedem Zuschauer klar gewesen sein. Die Regale biegen sich regelrecht unter dem Gewicht der Waren und die Verkäuferinnen sind immer nett und hilfsbereit – eine Kaufhalle wie aus einem (sozialistischen) Märchen. Dass das eben nur ein Märchen war, räumte in ihren Erinnerungen selbst die Hauptdarstellerin, die 2011 verstorbene Jiřina Švorcová ein, die auch nach der Samtenen Revolution in ihrer Heimat eine überzeugte Kommunistin blieb. "Die Delikatessen, die wir auf dem Tresen hatten, waren selbstverständlich echt“, erinnerte sie sich nach Jahren. Es habe sie allerdings nicht jeden Tag am Set gegeben, sondern nur dann, wenn die entsprechenden Einstellungen mit den Leckerbissen gedreht wurden.

Die Delikatessen auf dem Tresen waren vorzüglich, aber wir durften nichts davon essen. Nur derjenige aß, der das laut Drehbuch auch wirklich sollte. Am Abend, nach Beendigung der Dreharbeiten, war alles nicht mehr zu gebrauchen. Und was nicht so schnell verdarb, wurde in den Kühlschrank gelegt und am nächsten Tag wieder am Set verwendet. Jiřina Švorcová, Hauptdarstellerin in "Die Frau hinter dem Ladentisch"