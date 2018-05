Wer aber mitmarschierte, wurde belohnt, wie Eggert gerade über die Frühzeit der DDR berichtete: "Für die Teilnehmer der Demonstrationen gab es an diesen Tagen immer Sonderzuteilungen in der sonst an Lebensmitteln sehr armen Zeit. Auch ich ließ mir als Kind wiederholt die Belohnung einer zugeteilten Bockwurst schmecken, die nicht von der Lebensmittelkarte abgezogen wurde." In späteren Jahren ging die SED zu direkten Zahlungen über, um sich der massenhaften Teilnahme ihrer Bürger an den Kundgebungen zu versichern. Jeder Betriebsangehörige erhielt nach Ende des Umzuges fünf DDR-Mark – wofür man sich in etwa zehn Gläser Bier leisten konnte. Was viele auch entsprechend nutzten.

Militärparaden provozieren westliche Alliierte

Nach der Gründung der NVA Anfang 1956 marschierten zum 1. Mai erstmals Einheiten der NVA an der Spitze des Demonstrationszuges der zentralen Mai-Veranstaltung in der Hauptstadt - ganz nach dem Vorbild der UdSSR, wo stets die Sowjetarmee die Maiparade anführte. Dieser martialisch anmutende Aufmarsch an der Ostseite des ehemaligen Berliner Stadtschlosses führte umgehend zu einem Protest der drei alliierten Stadtkommandanten in West-Berlin. Nach ihrer Rechtsauffassung verstieß die Präsenz der NVA in Ost-Berlin gegen das Vier-Mächte-Abkommen, das die Anwesenheit deutscher Truppen in Berlin untersagte. Die Militärparade wurde dessen ungeachtet zum alljährlichen Ritual: Die Nationale Volksarmee marschierte, die westlichen Alliierten protestierten, die Sowjets wiesen den Protest zurück.

Gleiches Schema allerorten