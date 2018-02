"Meine Freundin Elvira kam an dem Abend noch, um sich zu verabschieden. Es war ein tränenreicher Abschied, denn wir wussten nicht, ob wir uns jemals wiedersehen" - Maren ist heute noch gerührt, als sie von ihrem letzten Abend in Leipzig erzählt. Auch sie ist geflohen, im Morgengrauen und im Trabi, mit nur zwei Koffern - allerdings erst als die damalige Tschechoslowakei ihre Grenzen öffnete. Niemand wusste damals, für wie lange. Der aktuelle Song "Sommer '89" der Band Kettcar bringt nun alle Erinnerungen wieder hoch: an die Flucht, an ihre Beweggründe dafür und auch an ihre sehr innige Freundschaft zu Elvira.