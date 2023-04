Der "goldene Westen" aber erwies sich oft als gar nicht so glanzvoll. Oft wanderten die Flüchtlinge von Lager zu Lager, bis sie endlich eine eigene Wohnung fanden. In der Zwischenzeit mussten sie ihr Zimmer mit vielen anderen Menschen teilen. Die Unterkünfte waren mit einem Tisch, Stühlen und Doppelstockbetten ausgestattet. Die Flüchtlinge lebten auf engstem Raum. Sigurd Bethmann beschreibt die Stimmung bei seinem Aufenthalt 1961 im Lager als "feindselig, unpersönlich und überfüllt". Auch Diebstahl blieb nicht aus. Am Abend nahm Bethmann seinen Koffer mit ins Bett, aus Angst, er könnte gestohlen werden.

Die Abwicklung des Notaufnahmeverfahrens war die zentrale Aufgabe in Marienfelde. Der Ablauf blieb über Jahre unverändert. In der Geschichte des Lagers sind drei Phasen erkennbar. Mitte der 50er-Jahre, als die Flucht mit der S-Bahn über die Sektorengrenzen hinweg noch möglich war, kamen in Marienfelde tausende von Menschen an. Es waren keine Dissidenten, sondern normale Bürger. Oft waren es Familien, Alte oder Alleinstehende aus allen Schichten der Bevölkerung. Kurz vor dem Mauerbau strömten so viele Menschen nach Marienfelde, dass die westlichen Alliierten Zelte aufbauen mussten, um alle unterbringen zu können. Der Mauerbau 1961 bildete eine Zäsur in der Geschichte des Notaufnahmelagers. Die Flüchtlingsströme ebbten ab. Erst als Mitte der 80er-Jahre zunehmend die Ausreise aus der DDR bewilligt wurde, wurde auch Marienfelde wieder Anlaufstelle.