Erichs Lampenladen: Der Palast der Republik

Machtzentrale und Unterhaltungstempel in einem Bau - selten sind sich Volk und Machtzentrale so nahe. Zum Richtfest am 18. November 1974 hatte Staats- und Parteichef Erich Honecker versprochen: "Der Palast der Republik wird ein Haus des Volkes sein, eine Stätte regen politischen und geistig-kulturellen Lebens". Tatsächlich wird der Bau imposant und ist für DDR-Verhältnisse ungewöhnlich großzügig angelegt. Schon das Foyer ist zweistöckig, 86 Meter lang und 42 Meter breit. An den Wänden großformatige Gemälde und an den Decken tausende Lampen.