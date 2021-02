Ich beschäftige mich vor allem mit der Patientenperspektive auf das Gesundheitssystem in der DDR . Wie haben Patienten dieses System wahrgenommen? Wie haben sie das erlebt und wie haben sie zum Beispiel in Eingaben darüber berichtet? Es gab ja ein regelrechtes Eingabewesen.

Das Eingabewesen funktionierte so, dass die Bürger der DDR sehr viele Briefe, also Eingaben, geschrieben haben. Handschriftlich oder mit der Schreibmaschine. Und diese an Ämter, Behörden, Ministerien oder Volkskammerabgeordnete geschickt haben. Manchmal sind die Eingaben aber auch an Erich Honecker persönlich adressiert gewesen, der natürlich nicht immer persönlich geantwortet hat. Die Bürger erhofften sich, dass auf diese Weise auf ihr individuelles Problem auch eingegangen wird.