Köfer zeigte sich auch politisch. Bei der bislang größten deutschen Demonstration am 4. November 1989 gingen über 500.000 Menschen in Ostberlin für mehr Demokratie, Reisefreiheit, Bürgerrechte und Reformen auf die Straße. Köfer (in der Bildmitte) lief damals gemeinsam mit anderen Schauspielern des DDR-Fernsehens. Bildrechte: dpa