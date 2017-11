Einst weltberühmt: Heynowski und Scheumann

Walter Heynowski Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bis zum Verbot 1982 entstanden im "Studio H & S" etwa siebzig Dokumentarfilme. Die Entwicklung in der DDR kommt in ihnen nur am Rande vor, Heynowski und Scheumann waren zumeist in der großen weiten Welt unterwegs: in Westeuropa, Asien und Südamerika. Sie berichteten vom Krieg der USA in Vietnam, den Greueln des Pol Pot-Regimes in Kambodscha, dem Militärputsch Pinochets in Chile oder von alten und neuen Nazis in der BRD. Vor allem die Filme über den Vietnam-Krieg und den Militärputsch in Chile wurden auf zahllosen Festivals in Ost und West gezeigt und mit etlichen Preisen versehen. Insgesamt wurden die Filme aus dem "Studio H & S" zwischen 1974 und 1989 in mehr als 40 Retrospektiven auf allen Kontinenten aufgeführt.