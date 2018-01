Der Staatsratsvorsitzende der DDR und Generalsekretär des ZK der SED Erich Honecker war sein Opa. An den Wochenenden besuchte er Opa Erich oft in der Waldsiedlung Wandlitz. Dort spielte gern im Wald, und manchmal nahm ihn der Opa mit zur Jagd. "Mein Großvater war am wichtigsten für meine Entwicklung, er hat meine Seele mit poetischen Dingen gefüttert", sagte Roberto Yañez 2011 in einem Interview mit "Der Zeit". Bildrechte: Zeitzeugen TV