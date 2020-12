Regelmäßig Gast im Astoria: Wolfgang Lippert Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In diesen beiden Jahrzehnten begann auch die zweite Glanzzeit für das Astoria. Die SED-Politiker Walter Ulbricht und Alexander Schalk-Golodkowski wohnten während der Leipziger Messen hier. Das "Interhotel Astoria" wurde in diesen Tagen zum "Regierungshotel". Aber nicht nur SED-Granden stiegen regelmäßig im Astoria ab, das Hotel zog auch bekannte Künstler und Sportler geradezu magisch an - Louis Armstrong, Johannes Heesters, Enrico Caruso oder Herbert von Karajan waren zu Gast im Astoria. Einer der Prominenten, die damals regelmäßig im Astoria abstiegen, war Wolfgang Lippert. Er moderierte von 1988 an die Unterhaltungsshow "Glück muss man haben", die in Leipzig aufgezeichnet wurde. "Wir waren alle stolz, dass wir in diesem Fünf-Sterne-Haus wohnen konnten und so gut behandelt wurden", sagt Lippert. "Wenn man als Künstler über die Lande fährt, dann erlebt man ja mal so ein Hotel und mal so ein Hotel, aber das Astoria war eine ganz andere Dimension."