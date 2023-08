Zwar gelang 1993 dem mittlerweile in VFB Leipzig umbenannten Verein der Sprung in die erste Bundesliga, doch am Ende der Saison stand der Abstieg. In den folgenden Jahren ging es weiter bergab – bis hinunter in die sechste Liga. Und auch der zweite Leipziger Traditionsverein, Chemie Leipzig, der 1964 im Zentralstadion die DDR-Meisterschaft gefeiert hatte, versank in den unteren Ligen. Das in die Jahre gekommene "Stadion der Hunderttausend" verwaiste und wurde 1994 wegen Baufälligkeit gesperrt. Aber eigentlich wurde es auch nicht mehr benötigt.